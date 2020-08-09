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Spor, Futbol

Lille Gomes ile 5 yıllığına anlaştı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, Manchester United'dan ayrılan genç oyuncu Angel Gomes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 09.08.2020
Lille Gomes ile 5 yıllığına anlaştı

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamada, Manchester United ile sözleşmesi sona eren 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2025 yılına kadar anlaşma sağlandığı ve gelecek sezon için Portekiz'in Boavista takımına kiralandığı belirtildi.

Manchester United'ın altyapısından yetişen ve A Takım'da ilk maçına henüz 16 yaşındayken çıkan Gomes, İngiliz ekibinin yeni sözleşme teklifini reddetmişti.

Gomes, İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de düzenli olarak forma giyiyor.

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