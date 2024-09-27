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Spor, Futbol

Lider Galatasaray, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

Süper Lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını tekrarlayan sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa'yı yenmesi halinde rekor kıracak. Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk ettiği son 7 lig maçında sadece 1 kez mağlup oldu.

Can Öcal  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
Lider Galatasaray, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

İstanbul

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Süper Lig'de 6'da 6 yaparak başlayan sarı-kırmızılı takım, 18 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligde bir galibiyet, üç beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise topladığı 6 puanla haftaya 11. sırada girdi.

Kazanması halinde rekor kıracak

Bu sezon ilk 6 maçını kazanarak Süper Lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını yenileyen Galatasaray, Kasımpaşa'yı yenmesi halinde rekor kıracak.

Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yaparak en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, bu sezon da ilk 6 maçını kazanarak bu başarıyı tekrarladı.

Galatasaray, yarın Kasımpaşa'yı yenmesi durumunda tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atacak.

Tek eksik Ziyech

Galatasaray'da Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle yarın Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, yarın Kasımpaşa ile oynanacak maçta görev alamayacak.

Ligdeki 6 maçta 20 gol

Galatasaray, Süper Lig'de sezonun ilk 6 maçında 20 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'a 2'şer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Gaziantep FK ile Fenerbahçe'ye de 3'er gol attı.

Galatasaray, ligde şu anda en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.

Kasımpaşa'yı ağırladığı son 7 maçta bir kez kaybetti

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa'yla oynadığı son 7 lig maçının 6'sını kazanırken, sadece bir kez mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa'yı konuk ettiği son 7 lig maçında rakibini ikişer kez 2-1 ve 1-0, birer kez de 4-1 ve 2-0'lık skorlarla yendi. "Cimbom", tek mağlubiyetini ise 3-1'lik skorla yaşadı.

Galatasaray ile Kasımpaşa 41. randevuda

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 41. kez karşılaşacak.

Ligde iki ekip arasında daha önce oynanan 40 maçından 26'sını Galatasaray kazanırken, 7 müsabaka berabere bitti. Kasımpaşa ise 7 maçı galip tamamladı.

Galatasaray bu maçlarda 81 kez ağları havalandırırken, Kasımpaşa da rakibine 42 golle karşılık verdi.

RAMS Park'taki maçlar

Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta 13 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar bu statta Kasımpaşa'yı 10 maçta yenerken, lacivert-beyazlılar deplasmanda 3 karşılaşmayı kazandı.

Galatasaray, bu maçlarda 25, Kasımpaşa 17 kez ağları havalandırdı.

En farklı skorlar

Galatasaray, galibiyet sayısında üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda RAMS Park'taki maçı 4-0 kazandı.

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