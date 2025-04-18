Lider Galatasaray, Bodrum FK'yi 2-0'la geçti

İstanbul
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasındaki maçta konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti.
3. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı korner vuruşunda Sipay Bodrum FK savunmasından seken topu penaltı noktası civarında bulunan Lemina kafayla Torrerira'ya aktardı. Uruguaylı oyuncunun ceza yayı civarından bekletmeden yaptığı vuruşunda, kaleci Sousa meşin yuvarlağı kurtardı.
7. dakikada Osimhen'in topuk pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Lemina'nın şutunda, kaleci Sousa topu üstten kornere çeldi.
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12. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde bulunan Osimhen, yaptığı kafa vuruşuyla topu üstten auta gönderdi.
18. dakikada Sara'nın yaklaşık 25 metreden çektiği şutta Ajeti'ye çarpan meşin yuvarlak üst direğe çarpıp kornere çıktı.
25. dakikada Eren Elmalı'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz, sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra arka direğe doğru ortaladı. Osimhen'in altıpas üzerinde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
26. dakikada Osimhen'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutunda, kaleci Sousa topu kornere gönderdi.
29. dakikada Galatasaray, golsüz eşitliği bozdu. Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Torreira, altıpas çizgisi önünde yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 1-0
38. dakikada Lemina'nın pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Sousa'nın müdahalesinin ardından direğe çarptı. Dönen topu altıpas çizgisi üzerinde bulan Torreira'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
42. dakikada Galatasaray'ın kazandığı penaltı VAR'dan döndü. Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Galatasaraylı Gabriel Sara, Sipay Bodrum FK oyuncusu Ahmet Aslan ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı. Bu pozisyonun ardından penaltı noktasını gösteren hakem Mehmet Türkmen, VAR'ın uyarısının ardından kararı iptal etti.
Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
52. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Abdülkerim Bardakcı, arka direğe doğru ortaladı. Bu noktada bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
58. dakikada Frankowski'nin pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Yunus Akgün, arka direğe doğru orta açtı. Ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, kaleci Sousa meşin yuvarlağı kurtardı.
63. dakikada Lemina'nın sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Osimhen, Sipay Bodrum FK savunmasından sıyrıldıktan sonra altıpas çizgisi önünde vuruşunu yaptı. Kaleci Sousa, bu pozisyonda topu kornere çeldi.
81. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ahmed Kutucu'nun sağ taraftan kullandığı kornerde Sipay Bodrum FK savunmasından seken topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Yunus Akgün, topu ceza sahası sol kanadından içeriye doğru çevirdi. Bu pozisyonda altıpas üzerinde bulunan Sanchez, yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 2-0
Galatasaray, müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki 24. galibiyetini aldı. Beş beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, puanını 77'ye çıkararak şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha attı.
Ligdeki son 2 maçında galip gelemeyen Bodrum FK ise 34 puanda kaldı.
Puan farkını 6'ya çıkardı
Galatasaray, haftanın açılış maçını kayıpsız geçerek hafta sonuna rahat girdi.
Ligde en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunan sarı-kırmızılı ekip, Bodrum FK'yi yenerek maç fazlasıyla farkı 6'ya çıkardı.
Sahasındaki son 15 lig maçını kaybetmedi
Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 15 lig maçında mağlup olmadı.
Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezonda RAMS Park'ta çıktığı 15 lig maçında yenilmedi.
Galatasaray, söz konusu 15 maçta 12 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.
Sahasında 5 maçtır gol yemiyor
Galatasaray, ligde iç sahada oynadığı son 5 maçta kalesinde gol görmedi.
İç sahada son olarak 18. haftadaki Göztepe müsabakasında gol yiyen sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 5 müsabakada rakiplerine gol fırsatı vermedi. "Cimbom" söz konusu maçlarda TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0, Adana Demirspor'u 3-0 (Hükmen), Onvo Antalyaspor'u 4-0, Sipay Bodrum FK'yi ise 2-0 yendi. Galatasaray, bu süreçte Fenerbahçe ile de 0-0 berabere kaldı.
Galatasaray, ayrıca bu sezon Süper Lig'de üst üste 2, toplamda 11. kez kalesini gole kapatmış oldu.
Torreira, 3. golünü attı
Sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, bu sezon 3. kez gol sevinci yaşadı.
Müsabakanın 29. dakikasında duran top sonrasında kafayla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren Torreira, sarı-kırmızılı formayla bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı.
Torreira, daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde birer gol atmıştı.
Sanchez, gol sayısını 5'e çıkardı
Galatasaray'ın yıldız savunma oyuncusu Davinson Sanchez, bu sezon 5. golünü attı.
Sarı-kırmızılı ekibin savunmasının en önemli oyuncusu olan Sanchez, hücum katkısı vermeye de devam ediyor. Kolombiyalı stoper, karşılaşmanın 81. dakikasında farkı 2'ye çıkaran golü atarak takımını rahatlattı.
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birer golü bulunan Sanchez, Süper Lig'deki 3, toplamda ise 5. golünü kaydetti.
Barış Alper Yılmaz, Eyüpspor maçında yok
Galatasaray'ın yıldız hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'in 33. haftasındaki ikas Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.
Müsabakaya sarı-kırmızılı ekipten Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, sarı kart ceza sınırında çıktı. Maçın 31. dakikasında yaptığı faul sonrasında hakem Mehmet Türkmen'in sarı kartla cezalandırdığı Barış Alper, cezalı durumuna düştü.
Sarı-kırmızılılar direkleri geçemedi
Galatasaraylı futbolcular, maçın ilk yarısında 2 kez direğe takıldı.
Müsabakanın 18. dakikasında Gabriel Sara'nın ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak Arlind Ajeti'nin sırtından sektikten sonra üst direğe çapıp kornere çıktı.
İkinci kritik pozisyonu ise 38. dakikada yaşandı. Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Sousa'nın müdahalesinin ardından uzak direğe çarparak oyun alanına döndü.
Galatasaray'ın penaltısı VAR'dan döndü
Sarı-kırmızılı ekibin kazandığı penaltı, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi.
Maçın 42. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Gabriel Sara, Ahmet Aslan'dan sıyrıldıktan sonra yerde kaldı. Hakem Mehmet Türkmen, pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
VAR odasındaki Alman Markus Schmindt'ten gelen inceleme önerisi üzerine pozisyonu saha kenarında bir kez daha izleyen Türkmen, Ahmet'in Sara'ya faul yapmadığını tespit ederek penaltı kararından vazgeçti.
Maç sonu "üçlü"sü Eren'den
Galatasaraylı futbolcular, müsabakanın ardından galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.
Müsabakanın ardından ultrAslan'ın olduğu kale arkasına giden futbolcular, galibiyet sevincini yaşadı. Bu sırada taraftarın isteğiyle klasikleşen "üçlü" tezahüratını sol bek Eren Elmalı başlattı.
Taraftarlar daha sonra teknik direktör Okan Buruk, futbolcular Victor Osimhen ve Fernando Muslera'ya da sevgi gösterisinde bulundu.
Bodrum FK kalecisi Sousa'dan kritik kurtarışlar
Ege temsilcisinin Portekizli file bekçisi Diogo Sousa, yaptığı kurtarışlarla takımını maçta tutmayı başardı.
Maça etkili başlayan rakibi karşısında 3, 7 ve 26. dakikalarında sahneye çıkan Sousa, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önleyerek takımının geri düşmesini önledi. 26 yaşındaki kaleci, 38. dakikada yaptığı kurtarışla da farkın açılmasına mani oldu.
Sousa, 63 ve 80. dakikada kalesine gelen şutları engellemeyi başardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.