Konyaspor deplasmanda kazandı

Mersin
Karşılaşma öncesinde Çin'de yaşadığı binanın 11. katından düşerek hayatını kaybeden bir dönem Hatayspor'da forma giymiş Gabonlu Aaron Boupendza için saygı duruşunda bulunulurken, Boupendza'nın bordo-beyazlı ekipte attığı goller stadın ekranından yansıtıldı.
10. dakikada Konyaspor 1-0 öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Bazoer aynı kanattaki Yusuf Erdoğan'a çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahasına ortaladığı topa kafa vuruşu yapan Jevtovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-12
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14. dakikada sağ kanatta Yasir Subaşı ile ikili mücadelesinde topu kazanan Boutobba ceza sahasına kadar girerek, arka direkteki Strandberg'e çıkardı. Strandberg'in vuruşuyla meşin yuvarlak filelerle buluştu. Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Halil Umut Meler, Boutobba'nın ikili mücadele sırasında elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.
21. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Abdulkadir Parmak'ın sert şutunda, kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı çeldi, savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.
28. dakikada Hatayspor durumu 1-1 yaptı. Sol kanat çaprazındaki Cengiz Demir'in penaltı noktasına ortaladığı topa iyi yükselen Boutobba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
32. dakikada Hatayspor öne geçti. Savunmadan aldığı pasla orta sahanın sağından ceza yayı önüne kadar gelen Abdulkadir Parmak'ın sert şutunda, defanstaki Bazoer'in ayağına çarpan top filelerle buluştu: 2-1
Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
52. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza yayına kadar gelen Strandberg'in yerden sert şutunda, kaleci Deniz Ertaş iki hamlede topu kurtardı.
70. dakikada Konyaspor durumu 2-2 yaptı. Sol kanatta Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasına ortasında meşin yuvarlak savunmadan sekerek Prip'in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda, top kaleci Bekaj'ın solundan filelerle buluştu: 2-2
85. dakikada sol kanattaki Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasının solundan içeri girerek penaltı noktasına çıkardığı topla buluşan Aleksic'in şutunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
90. dakikada Konyaspor öne geçti. Yusuf Erdoğan'ın pasıyla topla buluşan Melih'in altıpas içerisindeki vuruşunda, top üst direkten döndü. Kale önünde oluşan karambolde Bjorlo'nun pasıyla ceza yayında topla buluşan Oğulcan Ülgün'ün sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3
Karşılaşma Konyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.