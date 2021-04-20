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Spor, Futbol

Lider Beşiktaş'a 'Yiğido' engeli

Süper Lig'in 36. haftasında lider Beşiktaş Sivasspor deplasmanından bir puan çıkardı. Mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

Murat Asil   | 20.04.2021
Lider Beşiktaş'a 'Yiğido' engeli Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Sivas

Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş karşılaşması, 0-0 tamamlandı.

Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Demir Grup Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadyumunda Beşiktaş ile karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Valentin Rosier (solda) bir pozisyonda rakipleriyle mücadele etti. ( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı )

10. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Robin Yalçın'ın ortasında Fajr'den seken top arka direkte Erdoğan Yeşilyurt'un önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

26. dakikada savunmada Vida'nın topu ıska geçmesi üzerine araya giren Yatabare, kaleciyle karşı karşıya kalabileceği pozisyonda ağır kalması sonucu N'Sakala arkadan yetişip topu kontrol etmeyi başardı.

45. dakikada sağ kanattan Robin Yalçın'ın ortasında arka direğe koşu yapan Gradel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada N'Sakala rakip yarı alanın ortalarını geçtikten sonra kaleye gönderdiği sert şutta, yerden gelen topu kaleci Ali Şaşal iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

53. dakikada gelişen Beşiktaş atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ghezzal, topu koşu yaparak gelen Rosier'in önüne bıraktı. Rosier'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

58. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt, N'Sakala'yı geçtikten sonra sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

87. dakikada N'Koudou'nun pasıyla topla buluşan Larin'in ceza yayından yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural topu kontrol etti.

90+3. dakikada soldan çalımlarla ceza sahasına sokulup son çizgiye inen N'Koudou'nun sert ortasında, kaleye paralel giden ve kimsenin müdahale edemediği top taca çıktı.

Karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.

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