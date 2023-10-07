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Spor, Futbol

LaLiga'da Real Madrid, Osasuna'yı 4-0 yendi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 9. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Osasuna'yı 4-0 mağlup etti.

Fatih Erel  | 07.10.2023 - Güncelleme : 07.10.2023
LaLiga'da Real Madrid, Osasuna'yı 4-0 yendi Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

İstanbul

Real Madrid'in gollerini, 9. ile 54. dakikalarda Jude Bellingham, 65. dakikada Vinicius Junior ve 70. dakikada Joselu kaydetti.

Eflatun-beyazlılar, puanını 24'e çıkararak ligin ilk sırasındaki yerini korudu.

Günün diğer maçında, Girona, deplasmanda Cadiz'i 1-0 yendi.

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