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Serie A'da Inter, evinde Bologna ile 2-2 berabere kaldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında Inter, konuk ettiği Bologna ile 2-2 berabere kaldı.

Fatih Erel  | 07.10.2023 - Güncelleme : 07.10.2023
Serie A'da Inter, evinde Bologna ile 2-2 berabere kaldı Fotoğraf: Piero Cruciatti/AA

İstanbul

Ligde şampiyonluk iddiası bulunan ve haftaya lider giren Inter, 11. dakikada Francesco Acerbi ve 13. dakikada Arjantinli golcü Lautaro Martinez'in golleriyle Bologna karşısında 2-0 öne geçti.

Bologna, 19. dakikada Riccardo Orsolini'nin penaltı golüyle farkı bire indirdi ve ilk yarı 2-1 tamamlandı. Karşılaşmanın 52. dakikasında Bologna, Joshua Zirkzee'nin golüyle eşitliği yakaladı ve maç da 2-2 beraberlikle sona erdi.

Inter'de ilk 11'de görev alan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın 83. dakikasında yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

Bu maçtan aldığı beraberlikle puanını 19'e çıkaran Inter, maç fazlasıyla zirvede yer aldı.

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