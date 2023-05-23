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Spor, Futbol

Kupada yarı final ikinci maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Emrah Altunkaya  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
Kupada yarı final ikinci maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ikinci maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Volkan Bayarslan

25 Mayıs Perşembe:

20.30 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Ali Şansalan

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