Kupada Trabzonspor yarı finalde

Erzurum
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ilk maçta 5-0 yendiği TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Erzurumspor'u deplasmanda 4-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
İlk Yarı
Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Trabzonspor arasında oynanan çeyrek final rövanş maçının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
9. dakikada konuk ekip öne geçti. Orta sahada topu alarak hızla ilerleyen Guilherme, kaleci Kayacan Erdoğan ile karşı karşıya kaldı ve düzgün vuruşuyla fileleri havalandırdı: 0-1
17. dakikada ev sahibi ekip skoru eşitledi. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Hasan Ayaroğlu'nun uzak köşeye vuruşunda top Doğan Erdoğan'a çarpıp ağlara gitti: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
İkinci Yarı
Bordo-mavili ekip, yarı finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
46. dakikada konuk ekip öne geçti. Orta sahada topla hareketlenen Abdurrahim Dursun'un sol çaprazdan açtığı ortasıyı karşılayan Guilherme, yerden vuruşunda topu filelere gönderdi: 2-1.
68. dakikada Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Orta sahada kazanılan topla hızla rakip ceza sahasına ilerleyen Abdülkadir Parmak uzak köşeye yaptığı düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.
74. dakikada ceza sahasının sol çaprazından içeri giren Bilal Başacıkoğlu'nun vuruşunda top auta çıktı.
79. dakikada ceza sahasında topla buluşan Emrah Başsan'ın vuruşunu Kamil Ahmet Çörekçi engelleyerek golü önledi.
83. dakikada Bilal Başacıkoğlu'nun sol kanattan uzak köşeye yaptığı ortasına hareketlenen Safa Kınalı, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 4-1.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Trabzonspor karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.