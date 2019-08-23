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Spor, Futbol

Kupada 1. eleme turu maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupasında 1. eleme turu maçlarının programı açıklandı.

Hilmi Sever   | 23.08.2019
Kupada 1. eleme turu maçlarının programı açıklandı

İstanbul

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maçları 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Kupada 1. eleme turu müsabakalarının programı şu şekilde:

28 Ağustos Çarşamba:

14.00 Yozgatspor 1959-68 Aksaray Belediyespor (Bozok Şehir)

15.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-12 Bingölspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

15.30 1954 Kelkit Belediyespor-Çarşambaspor (Stat belli değil)

15.30 Ağrı 1970-Iğdırspor (Stat belli değil)

16.00 Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri-Bartınspor (Kastamonu Gazi)

16.00 İçel İdmanyurdu-Kepez Belediyespor (Mersin)

16.30 Maltepespor-Hendekspor (Maltepe Hasan Polat)

16.30 1877 Alemdağspor-Modafen (Stat belli değil)

16.30 Belediye Derincespor-Edirnespor (Derince Belediyesi Doğal Çim Saha)

16.30 Somaspor-Akşehirspor (Soma Atatürk)

29 Ağustos Perşembe:

13.30 Muş Menderesspor-Bitlis Özgüzelderespor (Muş Şehir)

15.30 Kars 36-Hoçvanspor (Kafkas Üniveritesi Profesör Dr. Aba Müslüm Güven)

15.30 1074 Çankırıspor-Boyabat 1868 (Çankırı Atatürk)

15.30 Görelespor-Merzifonspor (Görele 13 Şubat)

15.30 Yüksekova Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi (Yüksekova İlçe)

15.30 Kilis Belediyespor-Dersimspor (Kilis 7 Aralık)

15.30 Mardin Büyükşehir Başakspor-Kahta 02 (Mardin 21 Kasım Şehir)

16.00 Karaman Belediyespor-Bucak Belediye Oğuzhanspor (Kemal Kaynaş)

16.00 Çubukspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Çubuk İlçe)

16.30 Bursa Yıldırımspor-Bozüyük Vitraspor (Minerali Çavuş Spor Tesisleri)

16.30 Yalova Kadıköy-Bigaspor (Yalova Atatürk)

16.30 TKİ Tavşanlı Linyitspor-Isparta 32 (Tavşanlı Ada İlçe)

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