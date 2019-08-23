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Spor, Futbol

Emine Bulut anısına takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak

Emine Bulut anısına, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de bu hafta maçlar 1 dakika geç başlayacak ve takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak.

Mehmet Fatih Duman   | 23.08.2019
Emine Bulut anısına takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak

İstanbul

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de bu hafta oynanacak karşılaşmalar 1 dakika geç başlayacak ve takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak

Kararın, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in görüşmesinin ardından alındığı belirtildi.

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