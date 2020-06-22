Kupa finalistleri Süper Lig'de puanları paylaştı

Antalya
Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşması, 2-2 sona erdi.
7. dakikada Trabzonspor öne geçti. Caulker'ın hatalı geri pasında topu kapan Sörloth, ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden pasında Abdülkadir Ömür, altıpasın gerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
25. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, rakip ceza yayında topla buluşan Bakasetas'ın pasında Junior Fernandes, ceza sahası dışından bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
36. dakikada maçın hakemi Atilla Karaoğlan, bir pozisyonun ardından itirazlarda bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'a sarı kart gösterdi.
45+1. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sol taraftan topla hareketlenen ve rakibinden sıyrılan N'Sakala'nın ceza sahasına ortasında arka bölümde meşin yuvarlağı kontrol eden Cisse, şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
48. dakikada sol kanattaki Pereira, topu Guilherme'ye aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Marafona'dan sekti. Topu takip eden Pereira'nın vuruşunda, meşin yuvarlak Marafona'da kaldı.
51. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Abdülkadir Ömür'ün ara pasında topla buluşan Novak'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Marafona'dan sekti. Novak, önüne düşen topu boş kaleye gönderdi: 1-2
54. dakikada Efecan Karaca'nın kullandığı kornerde ön direkte Tzavellas kafayı vurdu. Kaleci Erce Kardeşler, parmaklarıyla topu kornere çeldi.
68. dakikada sol kanattan N'Sakala'nın ceza sahasına gönderdiği sert ortaya Cisse'nin yarım volesinde, top üstten dışarı çıktı.
90+5. dakikada Alanyaspor, Bakasetas ile beraberliği yakaladı. Tzavellas'ın pasında topla buluşan Bakasetas, rakibini geçtikten sonra ceza yayının gerisinden meşin yuvarlağa sert vurdu. Top filelerle buluştu: 2-2
Karşılaşma 2-2 sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.