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Spor, Futbol

Kopenhag–Medipol Başakşehir maçı seyircisiz oynanacak

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Danimarka ekibi Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasında 5 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek rövanş karşılaşmasının seyircisiz oynanacağı açıklandı.

Davut Çolak   | 30.07.2020
Kopenhag–Medipol Başakşehir maçı seyircisiz oynanacak Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu/AA

Kopenhag

Kopenhag Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kopenhag-Medipol Başakşehir maçının seyircili mi yoksa seyircisiz mi olacağı yönünde UEFA'ya yapılan başvuruların sonuçsuz kaldığı belirtildi.

Müsabakanın seyircili oynanabilmesine yönelik gerekli hazırlıkların zamanında yapılabilmesi için UEFA'ya başvurunun birkaç kez tekrarlandığı ancak standart cevap alındığı, bu nedenle karşılaşmanın seyircisiz oynanacak şekilde planlandığı aktarıldı.

Açıklamada, "UEFA'nın başvurumuzu uygun bulmayıp, işleme almamasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz." ifadelerini kullanan Parken Stadı Direktörü Lars Bo Jeppesen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine saygı duyduklarını ancak Danimarkalı yetkililerin, Danimarka Süper Ligi'nde belli bir kapasiteye kadar seyirci alınmasına izin verdiğini hatırlattı.

Kopenhag Teknik Direktörü Stale Solbakken'in ise Türkiye'deki maçta stada seyirci alındığına işaret edip, Danimarka'daki maçın seyircisiz oynanmasını adil bulmadıkları yönündeki görüşü paylaşıldı.

Parken Stadı'nda oynanacak müsabaka için 30 binden fazla bilet satıldığı, maçın seyircisiz oynanacak olması nedeniyle bu biletlerin iade edileceği dile getirildi.

Eşleşmenin İstanbul'da 12 Mart'ta oynanan ilk maçını Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın golüyle 1-0 kazanmıştı.


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