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Spor, Futbol

Konyaspor'dan Alanyaspor maçı açıklaması

Konyaspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile yapılması planlanan maçın ertelenmesi gerektiği yönünde açıklamada bulundu.

Anıl Kuru   | 01.05.2019
Konyaspor'dan Alanyaspor maçı açıklaması

Konya

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Aytemiz Alanyasporlu futbolcuların Kayserispor deplasmanı dönüşü yaptıkları kaza sonrasında Josef Sural'ın hayatını kaybetmesi ve 6 futbolcunun yaralanmasının Konyaspor camiasında da derin üzüntüye sebep olduğu vurgulandı. 

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda 6 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de yapılması planlanan maça Aytemiz Alanyaspor'un bu şartlarda hazırlanmasının mümkün görünmediğinin ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Acılar ve yaralar bu kadar taze iken hem bizim açımızdan hem de komşu ve dost şehrimizin güzide kulübü Alanyaspor açısından bu müsabakanın belirlenen tarihte oynanmasının gönüllerde, akıllarda ve vicdanlarda kalıcı hasarlar bırakacağı aşikardır. Türkiye Futbol Federasyonumuzun bu konuya hassasiyetle yaklaşacağından ve gerekli kararları alacağından şüphemiz yoktur. Atiker Konyaspor Kulübü olarak Türkiye Futbol Federasyonu, Aytemiz Alanyaspor’un değerli başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve teknik heyetinin konu hakkında alacağı kararın sonuna kadar yanında olacağımızı bildiriyoruz."

Açıklamada ayrıca, Josef Sural'ın ailesi ve sevenleri başta olmak üzere tüm Alanyaspor camiasına başsağlığı dilekleri iletildi.


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