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Spor, Futbol

Konyaspor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı

İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Basir Gülüm   | 08.02.2021
Konyaspor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı

Konya

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmail Kartal ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Görüşmelerdeki olumlu tutumu sebebiyle teknik direktörümüz İsmail Kartal ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.

Konyaspor, İsmail Kartal yönetiminde bu sezon çıktığı 22 lig maçında 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 24 puan topladı.

Öte yandan İsmail Kartal ve ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 3 galibiyet alarak Konya ekibini çeyrek finale taşıdı.

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