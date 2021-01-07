Konyaspor Uğur Demirok ile yollarını ayırdı

Konya
İttifak Holding Konyaspor'un internet sitesinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu Uğur Demirok'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.
Güle Güle Kaptan... Yolun Açık Olsun...— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) January 7, 2021
1️⃣5️⃣ #UğurDemirok pic.twitter.com/k3x5Y8Xshw
Açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan Uğur Demirok dün akşam saatlerinde yönetimimizle görüşerek takımdan ayrılmak için izin istemiştir. Kaptanımızın isteği ve talebi doğrultusunda gerçekleşen görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir." denildi.
Açıklamada, Uğur Demirok'un hırsı, çalışma azmi ve aidiyetiyle camiada sevilen, takdir edilen bir isim olduğu belirtilerek emekleri için teşekkür edilip bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.