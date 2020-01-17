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Spor, Futbol

Konyaspor son anlarda bulduğu golle kazandı

Süper Lig'in 18. haftasının açılış maçında İttifak Holding Konyaspor deplasmanda MKE Ankaragücü'nü tek golle geçti.

Fatih Gazioğlu,Musa Samur   | 17.01.2020
Konyaspor son anlarda bulduğu golle kazandı Fotoğraf: AA/Güven Yılmaz

Ankara

MKE Ankaragücü ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan Süper Lig'in 2019-2020 sezonunun 18. haftasının açılış maçını konuk ekip 0-1 kazandı.

14. dakikada Pinto'nun pasında İttifak Holding Konyaspor ceza alanında topla buluşan Kitsiou'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti.

16. dakikada Milosevic'in ceza alanının sağından yerden ortasında, Thuram meşin yuvarlağa dokunamadı.

17. dakikada Milosevic'in yerden sert vuruşunda top, kale direğin yanından auta çıktı.

30. dakikada İlhan Parlak'ın yaptığı ortada Faty'nin vuruşunda, rakibe çarpan top kornere gitti.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

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