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Spor, Futbol

Konyaspor Kulübünde olağanüstü genel kurul kararı alındı

Konyaspor Kulübünde yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Abdullah Doğan  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
Konyaspor Kulübünde olağanüstü genel kurul kararı alındı

Konya

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim kurulunun yaptığı toplantıda olağanüstü genel kurul kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada, "Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulunun kararı ile kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısının 15 Ocak Çarşamba günü yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantının 22 Ocak Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir. Değerli delegelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Genel kurulda kulübün yeni yönetimi seçilecek.

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