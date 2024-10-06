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Spor, Futbol

Konyaspor, 8. haftayı 3 puanla kapattı

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği İkas Eyüpspor'u 2-1 yendi.

Savaş Güler  | 06.10.2024 - Güncelleme : 06.10.2024
Konyaspor, 8. haftayı 3 puanla kapattı Fotoğraf: Serhat Çetinkaya - AA

Konya

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor, İkas Eyüpspor'u ağırladı.

Maçın 8. dakikasında Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Uğurcan Yazğılı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

19. dakikada Bazoer'in pasında topla buluşan Kramer'in şutu kaleci Berke Özer'de kaldı.

32. dakikada Saiz'in pasında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun sert şutunu kaleci Slowik önledi.

37. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan ortasında topa gelişine vuran Bruno'nun şutu kaleci Slowik'te kaldı.

45+5. dakikada Oğulcan Ülgün'ün pasında topla buluşan Keyta'nın sert şutunu kaleci Berke Özer kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

60. dakikada topla buluşan Saiz'in ceza sahası dışından sert şutu kaleci Slowik'te kaldı.

64. dakikada konuk ekip öne geçti. Melih Kabasakal'ın pasında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

71. dakikada yeşil-beyazlılar beraberliği yakaladı. Bazoer'in ara pasında sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

82. dakikada sol kanattan Yusuf Erdoğan'ın ortasına Vezo'nun ters kafa vuruşunu kaleci Berke Özer kornere çeldi.

90+6'da ev sahibi ekip öne geçti. Serbest vuruşu kullanan Guilherme'nin yaptığı ortada Aleksic, yarım voleyle topu ağlarla buluşturdu: 2-1

Karşılaşma yeşil-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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