Euro
9.01
Dolar
7.43
BIST 100
1,471.39
Altın
1,729.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Konya'da golsüz beraberlik

Süper Lig'in 27. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep karşılaşması 0-0 berabere bitti.

Basir Gülüm   | 26.02.2021
Konya'da golsüz beraberlik Fotoğraf: Abdullah Coşkun/AA

Konya

4. dakikada Vetrih, taçtan gelen topu ceza sahası içindeki Dicko'ya indirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR incelemesinin ardından elle müdahale gerekçesiyle gol iptal edildi.

18. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Maxim'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Eray Birniçan'dan oyun alanına döndü.

30. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Jevtovic'in gelişine vurduğu meşin yuvarlak, kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

37. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mirallas'ın altıpas üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

50. dakikada Skubic'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'ten oyun alanına döndü.

57. dakikada Mirallas'ın ceza sahası çizgisine yakın noktadan sert şutu üst direkten döndü.

73. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hadziahmetovic'in sert şutunda top defanstan döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Sekidika'nın vuruşunda meşin yuvarlak tekrar savunmaya çarparak tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 508 bini geçti
AB Trump'ın Kovid-19 tedavisinde kullanılan antikor kokteylini tavsiye etti
Almanya’da Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’ye liyakat nişanı verilecek
Belçika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bini geçti
Sri Lanka, Kovid-19'dan ölenlerin cenazelerinin yakılması zorunluluğunu kaldırdı

Benzer haberler

Konya'da golsüz beraberlik

Konya'da golsüz beraberlik

Medipol Başakşehirli Duarte: Çalhanoğlu, Türkiye'nin büyük kulüplerinden birine gideceğimi söyledi

Lider Galatasaray'ın konuğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Başakşehir, Antalyaspor'a konuk olacak

Başakşehir, Antalyaspor'a konuk olacak
Gaziantep'in özel lezzeti: Küşleme kebap

Gaziantep'in özel lezzeti: Küşleme kebap

Gaziantep, Konyaspor'a konuk oluyor

Gaziantep, Konyaspor'a konuk oluyor