Konya'da golsüz beraberlik

Konya
4. dakikada Vetrih, taçtan gelen topu ceza sahası içindeki Dicko'ya indirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR incelemesinin ardından elle müdahale gerekçesiyle gol iptal edildi.
18. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Maxim'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Eray Birniçan'dan oyun alanına döndü.
30. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Jevtovic'in gelişine vurduğu meşin yuvarlak, kaleci Günay Güvenç'te kaldı.
37. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mirallas'ın altıpas üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
50. dakikada Skubic'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'ten oyun alanına döndü.
57. dakikada Mirallas'ın ceza sahası çizgisine yakın noktadan sert şutu üst direkten döndü.
73. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hadziahmetovic'in sert şutunda top defanstan döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Sekidika'nın vuruşunda meşin yuvarlak tekrar savunmaya çarparak tehlikeli bölgeden uzaklaştı.
Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.