Euro
9.03
Dolar
7.42
BIST 100
1,542.45
Altın
1,854.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Konya'da gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 21. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması 0-0 sona erdi.

Basir Gülüm   | 24.01.2021
Konya'da gol sesi çıkmadı Fotoğraf: Abdullah Coşkun/AA

Konya

33. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti. 

34. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın pasında, Hakan Özmert'in ceza yayına yakın noktadan sert şutunda, top yandan auta çıktı.

40. dakikada Kravets'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Boffin topu kurtardı.

48. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak arka direği sıyırarak auta çıktı.

60. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ceza sahasına pasında, Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. 

63. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Skubic'in sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 

64. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Eray Birniçan topu tek hamlede kurtardı. 

90. dakikada Fredy'nin ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Eray Birniçan meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi. 

Karşılaşma 0-0 berabere bitti. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB Konseyi Başkanı Michel aşı teslimatındaki gecikmeler nedeniyle ilaç firmalarını uyardı
Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz'dan 'yeme içme sektöründe normalleşme için erken' uyarısı
İnaktif aşıların 6,5 milyon dozu yarın sabah Türkiye'de olacak
Kovid-19'u yenen ebe Gürkaş: Kas ağrılarım o kadar çoktu ki kalp krizi geçirdiğimi düşündüm
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 99 milyon 329 bini geçti

Benzer haberler

Konya'da gol sesi çıkmadı

Konya'da gol sesi çıkmadı

MKE Ankaragücü deplasmanda yarın Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak

Kasımpaşa Sivasspor'u ağırlayacak

Fenerbahçe'nin ligde konuğu Hes Kablo Kayserispor

Fenerbahçe'nin ligde konuğu Hes Kablo Kayserispor
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Buruk'tan İrfan Can Kahveci transferi için açıklama

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Buruk'tan İrfan Can Kahveci transferi için açıklama
Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor puanları paylaştı

Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor puanları paylaştı