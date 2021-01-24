Konya'da gol sesi çıkmadı

Konya
33. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
34. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın pasında, Hakan Özmert'in ceza yayına yakın noktadan sert şutunda, top yandan auta çıktı.
40. dakikada Kravets'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Boffin topu kurtardı.
48. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak arka direği sıyırarak auta çıktı.
60. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ceza sahasına pasında, Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
63. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Skubic'in sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
64. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Eray Birniçan topu tek hamlede kurtardı.
90. dakikada Fredy'nin ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Eray Birniçan meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
Karşılaşma 0-0 berabere bitti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.