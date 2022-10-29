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Spor, Futbol

Konya'da beraberlik

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Arabam.com Konyaspor, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Savaş Güler   | 29.10.2022
Konya'da beraberlik

Konya

18. dakikada ceza alanında topla buluşan Çekici'nin sert şutunda top az farka dışarıya çıktı.

28. dakikada sağ kanattan Ahmet Oğuz'un ortasında Çekici'nin kafa vuruşunda top direkten döndü.

45. dakikada Çekici'nin ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle bitti.

İkinci yarı

49. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Guilherme'nin pasında kaleci İbrahim Sehic'in Adil Demirbağ'a göndermek istediği pas kısa düştü. Topu önünde bulan Hajradinovic, vuruşunda fileleri havalandırdı. 0-1.

68. dakikada orta sahada topla buluşan Hadziahmetovic, topu ceza sahası içindeki Diouf ile buluşturdu. Diouf'un vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, gole izin vermedi.

81. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. İkpeazu'nun ceza sahası dışından verdiği ara pasında topla buluşan Guilherme, sert vuruşunda topu ağlara gönderdi. 1-1.

Müsabaka, 1-1 eşitlikle sona erdi.

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