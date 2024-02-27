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Spor, Futbol

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da kariyer sezonunu yaşıyor

Süper Lig'in 27. haftasındaki Antalyaspor maçında 2 golle yıldızlaşan Kerem, bu sezon resmi maçlardaki 14. golünü kaydetti. Milli yıldız, 2020'de transfer olduğu sarı-kırmızılı takımdaki en golcü performansını sergiliyor.

Emrah Oktay  | 27.02.2024 - Güncelleme : 27.02.2024
Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da kariyer sezonunu yaşıyor Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü - AA

İstanbul

Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında RAMS Park'ta yapılan Bitexen Antalyaspor maçında biri penaltıdan olmak üzere 2 gol atan Kerem, 2-1'lik galibiyetin mimarı oldu.

Kerem, Antalyaspor ağlarını 2 kez sarsarak bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 11'e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 kez fileleri havalandıran Kerem, toplamda 14 gole ulaştı.

Sarı-kırmızılılara TFF 3. Lig takımlarından Anagold 24Erzincanspor'dan 2020-2021 sezonu başında gelen Kerem, toplamda 160 resmi maça çıktı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, söz konusu müsabakalarda 43 kez fileleri havalandırarak takımının en önemli hücum ayaklarından oldu.

Dördüncü sezonunu geçirdiği Galatasaray'da 14 kez ağları sarsan Kerem Aktürkoğlu, kendi rekorunu geliştirerek en golcü sezonunu yaşıyor.

Bu sezon 4 kez "double" yaptı

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 4 kez "double" yaptı.

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 5. haftadaki Yılport Samsunspor, 21. haftadaki Trabzonspor, 22. haftadaki İstanbulspor ve 27. haftadaki Bitexen Antalyaspor mücadelelerinde ikişer gol atma başarısı gösterdi.

Kerem'in Galatasaray performansı

Kerem Aktürkoğlu'nun sezonlara göre Galatasaray kariyerindeki maç ve gol sayıları şöyle:

SezonLig maç/golKupa maç/golAvrupa maç/golToplam maç/gol
2020-202127 / 62 / --29 / 6
2021-202237 / 101 / -14 / 352 / 13
2022-202334 / 94 / 1-38 / 10
2023-202426 / 111 / -14 / 341 / 14
Toplam124 / 368 / 128 / 6160 / 43


Depremde enkazdan kurtarıldı

Türk futbolunun son 4 sezondaki parlayan yıldızı olan Kerem Aktürkoğlu, hayat hikayesiyle de dikkati çekiyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 21 Ekim 1998 dünyaya gelen Kerem, henüz 10 aylıkken 1999 depremini yaşadı. Ailesiyle enkaz altından akrabalarının yardımıyla çıkarılan Kerem Aktürkoğlu, zorluklarla başladığı hayatında Türk futbolunun zirvesine çıktı.

TFF 3. Lig'den "Devler Ligi"ne uzanan kariyer

Kerem Aktürkoğlu, futbola Gölcükspor altyapısında başladı.

Kerem, 2013'te 15 yaşındayken doğduğu mahallenin takımı olan Hisayernspor'un altyapısına geçti. Burada dikkati çeken genç yıldız adayı, 2015'te İstanbul Başakşehir'in altyapısına transfer oldu.

Kiralık olarak Bodrumspor ve Karacabey Belediyespor'da top koşturan Kerem, Başakşehir'de yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılık kararı aldı. Kariyerinde birkaç adım geri atmak zorunda kalan Kerem, TFF 3. Lig temsilcisi 24Erzincanspor'a gitti.

2019-2020 sezonunda Erzincan temsilcisinin Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile yaptığı maçlarda dikkati çeken Kerem, 2020'nin eylül ayında Galatasaray'a transfer oldu. Kerem, sarı-kırmızılı takımla 1 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde sahne alan Kerem, bu sezon Manchester United ağlarına gönderdiği topla, haftanın golü ödülünü kazandı.

Milli takımın değişmezleri arasına girdi

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'daki performansıyla A Milli Futbol Takımı'nın da değişmezlerinden oldu.

Sarı-kırmızılı takıma gelmeden 2015-2017 arasında alt yaş milli takımlarda 4 maça çıkan Kerem, sarı-kırmızılılardaki performansıyla A Milli Takım'a yükseldi.

Kerem Aktürkoğlu, 4 sezonda ay-yıldızlı takımda 26 maça çıktı ve 5 kez fileleri havalandırdı.

Filistin'e destek mesajları

Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar ve sivillerin katledilmesi karşısında sessiz kalmadı.

Milli futbolcu, Gazze'de yaşanan dramla ilgili sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bir paylaşımında, "Gazze'deki masumlar vahşice bombalamalardan sonra şimdi de açlıktan ölümle yüz yüzeler. Tek bir çocuk daha ölmesin. İnsanlık ölmesin!" ifadelerini kullanan Kerem, kamuoyu oluşmasına destek verdi.

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