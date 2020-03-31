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Spor, Futbol

Kayserispor'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Hes Kablo Kayserispor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na 196 bin 600 lira destek verdi.

Sercan Küçükşahin   | 31.03.2020
Kayserispor'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Kayseri

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na 196 bin 600 lira destek verdi.

Kulüp başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, millet olarak birçok badire atlattıklarını, birlik olup bu salgını da en az yarayla atlatacaklarını belirtti.

Gözbaşı, mesajında, "Biz bize yeteriz diyor, 1966'da kurulan şanlı Kayserispor olarak kampanyaya 196 bin 600 lira ile katılıyoruz." ifadelerini kullandı.

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