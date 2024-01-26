Dolar
30.23
Euro
32.62
Altın
2,018.49
ETH/USDT
2,255.30
BTC/USDT
42,008.00
BIST 100
8,346.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Kayserispor'da Recep Uçar dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdı.

Sercan Küçükşahin  | 26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
Kayserispor'da Recep Uçar dönemi sona erdi

Kayseri

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uçar ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığı belirtildi.

Uçar, Kayserispor'un başında 3'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere 21 maça çıktı.

Kayseri ekibi bu maçlarda 9 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Öte yandan, sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile görüştüğü ve Yılmaz'ın kente geleceği öne sürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'dan, uzayda "TEKNOFEST pozu"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Türksat 6A uydumuzu bitirmek üzereyiz
Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor
Deprem bölgesinde konutlar şubattan itibaren teslim edilmeye başlanacak
Sibergöz-16 operasyonunda yakalanan 35 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Kayserispor'da Recep Uçar dönemi sona erdi

Kayserispor'da Recep Uçar dönemi sona erdi

Süper Lig'den 3 kulüp ile birer başkan ve futbolcu PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'de 24 ve 25. haftanın programları açıklandı

Pendikspor, Süper Lig'de Alanyaspor'a konuk olacak

Pendikspor, Süper Lig'de Alanyaspor'a konuk olacak
Adana Demirspor, Süper Lig'de Hatayspor'u ağırlayacak

Adana Demirspor, Süper Lig'de Hatayspor'u ağırlayacak
Trendyol Süper Lig'de 23, Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçları oynanacak

Trendyol Süper Lig'de 23, Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçları oynanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet