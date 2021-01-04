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Spor, Futbol

Kayserispor teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un kulüp sözcüsü Mustafa Tokgöz, teknik direktör Samet Aybaba ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını belirtti.

Murat Asil   | 04.01.2021
Kayserispor teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı

Kayseri

Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Samet Aybaba ile yaptıkları toplantı sonrası deneyimli teknik adamla devam etmeme kararı aldıklarını aktardı.

Samet Aybaba'nın Kayserispor camiasında ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Tokgöz, şunları kaydetti:

"Samet hoca camiamızın abisidir, büyüğümüzdür. Kulübümüzde görev yapan hocalar arasında bizim için en değerli, saygı duyulan hocadır. Hocamızla görüştük ve anlayış çerçevesi içerisinde ayrılma kararı aldık. Hocamıza bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Yolu açık olsun. Kayserispor olarak kısa zamanda takımımızı daha ileriye taşıyacak hocayla anlaşıp, takımın başına geçireceğiz."


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