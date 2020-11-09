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Spor, Futbol

Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile anlaşmaya varıldı.

Sercan Küçükşahin   | 09.11.2020
Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile anlaştı

Kayseri

Kulüp basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tecrübeli teknik adamın yarın kente gelerek sözleşme imzalayacağını söyledi. 

Kayserispor'un başarısı için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Tokgöz, "Taraftarımızın içi rahat olsun. Hocamızla birlikte Kayserispor'u layık olduğu yere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

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