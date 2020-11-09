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Barcelona'da Ansu Fati 4 ay sahalardan uzak kalacak

Barcelona Kulübü, sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edilen genç yıldızı Ansu Fati'nin 4 ay sahalardan uzak kalmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Şenhan Bolelli   | 09.11.2020
Barcelona'da Ansu Fati 4 ay sahalardan uzak kalacak Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, hafta sonu oynanan Real Betis maçında sakatlanan ve sol dizinde menisküs yırtığı tespit edilen Ansu Fati'nin başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

Fati'nin 4 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği kaydedildi.

İspanya Milli Takımı'nda da forma giyen Barcelona'nın 18 yaşındaki forveti Ansu Fati, ligde bu sezon 7 maçta attığı 4 golle takımının en golcü ismi konumunda bulunuyor.

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