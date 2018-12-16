Kayserispor evinde galip

Fotoğraf: AA/Sercan Küçükşahin

KAYSERİ

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında ağırladığı Akhisarspor'u 1-0 yendi.

21. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ceza alanına ortasında iyi yükselen Mensah'ın kafasından seken top Chery'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpas içinden vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

29. dakikada orta alanda Barbosa ile girdiği mücadelede topu kazanan Chery'in ceza yayı civarından kaleyi cepheden gören pozisyondan vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinde auta çıktı.

51. dakikada Atila Turan'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği topa altıpas üzerinden yükselen Bilal Başaçıkoğlu'nun kafa vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta gitti.



67. dakikada Kayserispor yarı alanından aldığı topla sağ çaprazdan yarı alanına kadar giren Manu'nun şutunda meşin yuvarlağı kaleci Lung uzaklaştırdı.



70. dakikada Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas içerisinde uygun pozisyonda, önce Umut Bulut peşinden de Şamil Çinaz topa dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.



75. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında topla buluşan Varela'nın sağ ayağı ile ceza alanına gönderdiği ortada, savunma oyuncularının arasından iyi yükselen Asamoah Gyan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu: 1-0



81. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında rakiplerini çalımlayarak ceza alanına giren Mensah'ın pasında topla buluşan Lopes'in sağ çaprazdan kale kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.



90+1 dakikada Akhisarspor'un kazandığı kornerde kaleci Fatih Öztürk de kalesini terk ederek Kayserispor ceza sahasına girdi. Kullanılan kornerde uzaklaştırılan topu kapan Mensah'ın orta sahadan boş kaleye gönderdiği meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşma ev sahibi ekip Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Muhabir: Murat Asil