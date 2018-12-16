Evkur Yeni Malatyaspor evinde kazandı

MALATYA

Evkur Yeni Malatyaspor , Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında, Antalyaspor'u konuk etti.

Maçın 16. dakikasında Evkur Yeni Malatyaspor, Diego'nun büyük hatası sonucu öne geçti. Ceza alanı içinde Diego, kontrolündeki topu çizgide Eren Tozlu'ya kaptırdı. Bu futbolcunun pasında altı pasta uygun durumda bulunan Boutaib, meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 1-0.

23. dakikada Chico, orta sahadaki topu uzaklaştırmak için kendi kalesine ters vuruş yaptı. Kaleci Boffin topu güçlükle kontrol etti.

28. dakikada sol kanattan gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında top Erkan Kaş'ın önünde kaldı. Erkan'ın ortasında Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin, kornere çeldi.

34. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Guilherme, topu Boutaib'e çıkardı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Evkur Yeni Malatyaspor, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular sahaya, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin fotoğrafının yer aldığı, üzerinde "Cennete selam, kalbimizdesin" yazılı tişörtle çıktı.

İkinci yarı

50. dakikada Adem Büyük'ün savunmanın arkasına gönderdiği topu sol kanatta kontrol eden Eren Tozlu'nun ceza alanına ortasında arka direkte Guilherme'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü. Antalyaspor savunması, dönen topu uzaklaştırdı.

56. dakikada Adem Büyük'ün sağ kanattan yaptığı ortada, ceza alanı içinde Rahman Buğra Çağıran'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

67. dakikada Celustka ile girdiği ikili mücadelede Eren Tozlu'nun yerde kalmasının ardından saha karıştı. İki oyuncu arasında başlayan gerginliğe diğer futbolcular ve takımların yedek kulübeleri de dahil oldu. Yaşanan gerginliğin ardından maçın hakemi Mete Kalkavan, Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'ne başvurdu. Pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen Kalkavan, Evkur Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar ile Antalyasporlu Diego'yu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Mete Kalkavan, Celustka ile Eren Tozlu'ya ise sarı kart gösterdi.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Muhabir: Orhan Yoldaş



