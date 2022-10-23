Kayserispor deplasmanda Kasımpaşa'yı yendi

İstanbul
10. dakikada Cardoso'nun ceza sahası dışından uzak direğe plase vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
16. dakikada sağdan ceza sahasına giren Fall'ın içeriye çıkardığı topa altıpasta Hajradinovic sert vurdu ama kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
18. dakikada ceza sahası dışından Mickael Tırpan'ın sert vuruşunda, kaleci topu son anda kornere gönderdi.
38. dakikada Kemen'in savunma arkasındaki pasına hareketlenen Mensah'ın, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda top üstten auta gitti.
43. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Sağdan Kemen'in ortasına altıpasta arka direkte iyi yükselen Thiam'ın vuruşunda top filelere gitti: 0-1
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve misafir takım soyunma odasına 1-0 üstün girdi.
İkinci yarı
47. dakikada sağdan Fall'un ortasında arka direkte topla buluşan Bahoken'in vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
53. dakikada Ben Ouanes'in soldan ortasında penaltı noktası civarında topla buluşan Bahoken'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Bilal kontrol etti.
57. dakikada Eysseric'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci meşin yuvarlağı direk dibinden kornere uzaklaştırdı.
85. dakikada hızlı gelişen Yukatel Kayserispor atağında orta sahada aldığı topla ceza sahasına hareketlenen Mensah'ın karşı karşıya durumda plase vuruşunda, top direğe çarparak oyun alanına döndü.
90. dakikada ceza sahasının hemen dışıdan sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Aytaç Kara'nın şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmayı Yukatel Kayserispor 1-0 kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.