Kayserispor deplasmanda 2 golle kazandı

Adana
10. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ramazan Civelek'in ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Kartal Kayra Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
23. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahasında topla buluşan Attamah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Vedat Karakuş'ta kaldı.
25. dakikada defans arkasına sarkan Bourabia'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun şutunu kaleci Vedat Karakuş kornere çeldi.
Müsabakanın ilk yarısı, Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
48. dakikada kaleci Vedat Karakuş'un uzun pasında sağ kanattan savunma arkasına sarkan Salih Kavrazlı'nın şutunda kaleci Bilal Bayazıt topu çeldi. Pozisyonun devamında Alioui'nin pasında sol çaprazdan Osman Kaynak'ın şutunda da kaleci Bilal, gole izin vermedi.
52. dakikada Carole'ün pasında sol kanatta topu kontrol eden Cardozo'nun ceza sahasına çevirdiği ortada topla buluşan Bahoken'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2
75. dakikada ceza yayında topla buluşan Bourabia'nın şutunda top direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşma, Kayserispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.