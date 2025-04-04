Beşiktaş, Trabzonspor ve Göztepe, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul
TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarında yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri sebebiyle Beşiktaş, Trabzonspor ve Göztepe'nin disipline gönderildiği belirtildi.
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp'ın da "Futbolun itibarını zedelemeyi yönelik açıklamalar" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.