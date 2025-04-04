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Spor, Futbol

Beşiktaş, Trabzonspor ve Göztepe, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Trabzonspor ve Göztepe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Emre Doğan  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
Beşiktaş, Trabzonspor ve Göztepe, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarında yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri sebebiyle Beşiktaş, Trabzonspor ve Göztepe'nin disipline gönderildiği belirtildi.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp'ın da "Futbolun itibarını zedelemeyi yönelik açıklamalar" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

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