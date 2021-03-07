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Spor, Futbol

Kayserispor 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig'in 29. haftasında Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 yendi.

Salim Taş   | 07.03.2021
Kayserispor 3 puanı 3 golle aldı Fotoğraf: Cem Genco / AA

Hatay

Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor maçının 14. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan Boupendza'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

24. dakikada konuk ekip öne geçti. Muhammed Mert'in orta sahada kaptırdığı topla hızlı atağa kalkan Kayserispor'da İlhan Parlak, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

35. dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içine sol taraftan yapılan ortada Uğur Demirok'un kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-2

40. dakikada ceza sahası dışından serbest vuruşu kullanan Boupendza'nın sert şutunda kaleci Doğan Alemdar'ın son anda dokunduğu top direğe çarparak kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Hes Kablo Kayserispor, 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

54. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan kullanılan serbest atışta ceza sahası içinde topa yükselen Pablo Santos'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2

58. dakikada konuk ekip üçüncü golünü buldu. Sol taraftan kazanılan korneri paslaşarak kullanan Kayserisporlu oyuncuların ceza sahasına yaptığı ortada topa yükselen Pedro Henrique'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3

66. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Hataysporlu Kamara'nın sert vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

Karşılaşma, Hes Kablo Kayserispor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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