Kayserispor 3 puanı 3 golle aldı

Hatay
Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor maçının 14. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan Boupendza'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
24. dakikada konuk ekip öne geçti. Muhammed Mert'in orta sahada kaptırdığı topla hızlı atağa kalkan Kayserispor'da İlhan Parlak, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
35. dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içine sol taraftan yapılan ortada Uğur Demirok'un kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-2
40. dakikada ceza sahası dışından serbest vuruşu kullanan Boupendza'nın sert şutunda kaleci Doğan Alemdar'ın son anda dokunduğu top direğe çarparak kornere çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Hes Kablo Kayserispor, 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
54. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan kullanılan serbest atışta ceza sahası içinde topa yükselen Pablo Santos'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2
58. dakikada konuk ekip üçüncü golünü buldu. Sol taraftan kazanılan korneri paslaşarak kullanan Kayserisporlu oyuncuların ceza sahasına yaptığı ortada topa yükselen Pedro Henrique'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3
66. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Hataysporlu Kamara'nın sert vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.
Karşılaşma, Hes Kablo Kayserispor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.