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İskoçya'da şampiyon Rangers

İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekiplerinden Rangers, bitime 6 maç kala şampiyonluğunu ilan etti.

Abdulkadir Karakaya   | 07.03.2021
İskoçya'da şampiyon Rangers

Istanbul

Ligde son 9 sezonun şampiyonu Celtic, Dundee United ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak puanını 68'e yükseltti.

Bu sonuçla, 88 puanlı lider Rangers bitime 6 maç kala Celtic'in 20 puan önünde yer alarak şampiyonluğu garantiledi.

Steven Gerrard'ın teknik direktörlüğündeki Glasgow ekibi, 2011 yılının ardından ilk kez Premiership'te şampiyonluğa ulaştı.

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