Kayseri'de gol yok

Kayseri
5. dakikada sol kanatta topla buluşan Mane'nin ceza sahasına pasına Hasan Ali Kaldırım'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
14. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Cardoso'nun yerden pasına Nazon'un vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
24. dakikada sağ kanatta toplu buluşan Tayfun Aydoğan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
26. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ali Yavuz Kol'un şutunda, kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
30. dakikada Cardoso'nun sol kanattan ceza sahasına ortasında, top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
33. dakikada sağ kanattan Cardoso'nun ceza sahasına ortasına Nazon'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
51. dakikada sağ kanattan Cardoso'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Bourabia'nın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
63. dakikada ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
65. dakikada Kayserispor'un sağ taraftan kullandığı kornerde, Attamah'ın ceza sahasında kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
82. dakikada Kayserispor'un sağ taraftan kullandığı kornerde, Bahoken'in ceza sahasında kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
90+5'inci dakikada takım arkadaşının pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Sarı, şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kalecide kaldı.
Maç 0-0 berabere tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.