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Spor, Futbol

Kayseri'de beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Bellona Kayserispor ile Gaziantep FK arasında oynanan maç 2-2 berabere bitti.

Ramazan Kaya  | 19.10.2024 - Güncelleme : 19.10.2024
Kayseri'de beraberlik Fotoğraf: Murat Asil/AA

Kayseri

3. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışında, ceza sahasına gönderilen topu Gaziantep FK savunması uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahasının hemen dışında topu önünde bulan Kartal Kayra Yılmaz'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

22. dakikada Gaziantep FK 1-0 öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Sorescu'nun yerden pasında, ceza sahasında Okereke meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

24. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Gaziantep FK ceza sahasında rakibinden topu kapan Cardoso'nun ortasında, Bao Morte'nin kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

34. dakikada Cardoso'nun ceza sahasına ortasında arka direkte Mane kafayla Bahoken'e pasını verdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda, kaleci iki hamlede topa sahip oldu.

45+1. dakikada Gaziantep FK tekrar öne geçti. Sol kanatta Ndiaye'den aldığı pasla ceza sahasına giren Kozlowski'nin yerden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gaziantep FK'nin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı

57. dakikada Kayserispor skoru 2-2 yaptı. Nazon'un topuk pası ile ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. Yan hakemin ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırdığı pozisyonda, VAR incelemesinin ardından hakem gol kararı verdi.

83. dakikada sağ kanatta topla buluşan Bourabia'nın ceza sahasına ortasında, arka direkte bulunan Mane'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

89. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta, Kartal Kayra Yılmaz'ın vuruşunda top yan direğe çarparak auta gitti.

Karşılaşma, 2-2 berabere tamamlandı.

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