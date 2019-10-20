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Spor, Futbol

Kayseri'de beraberlik

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa karşılaşması 1-1 berabere sona erdi.

Ergün Haktanıyan   | 20.10.2019
Kayseri'de beraberlik

Kayseri

Süper Lig'in 8. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı.

3. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın ceza sahası dışından ortasında Pedro Henrique'nin kafa vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk son anda topu uzaklaştırdı.

6. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Kendi yarı sahasından çıkmaya çalışan Kayserispor'da Levent Gülen, topu takımı arkadaşı Atila Turan'a aktarmak istedi. Araya giren Thiam, meşin yuvarlağı kaptı. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Thiam, kaleci Lung'un bacaklarının arasından topu filelere gönderdi: 0-1

27. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Fatih Öztürk gole izin vermedi.

36. dakikada Miguel Lopes'in sağdan ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk devresini Kasımpaşa 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

56. dakikada Kayserispor beraberlik golünü buldu. Soldan son çizgiye inen Bilal Başacıkoğlu'nun ceza alanına ortasında ön direğe hareketlenen Pedro Henrique'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

63. dakikada Mensah'ın uzun pasında savunmanın arkasına koşu yapan Pedro Henrique, ceza sahası içerisinde topla buluştu. Henrique'nin sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Fatih Öztürk gole izin vermedi.

68. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, Ziya Alkurt'un ceza sahasına ortasında penaltı noktası üzerinde yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

88. dakikada sol kanattan topu taşıyan Bilal Başacıkoğlu'nun ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

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