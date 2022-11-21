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Spor, Futbol

Kasımpaşa'da Selçuk İnan dönemi başlayacak

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 21.11.2022
Kasımpaşa'da Selçuk İnan dönemi başlayacak

Istanbul

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk İnan için yarın imza töreni düzenleyecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İnan için düzenlenecek imza töreni saat 14.30'te Kemerburgaz Tesisleri'nde yapılacak.

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olarak Galatasaray'da görev yapan Selçuk İnan, Kasımpaşa'da ilk teknik adamlık tecrübesini yaşayacak.

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