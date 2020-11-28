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Spor, Futbol

Kasımpaşa'da 3. Fuat Çapa dönemi başladı

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile anlaştığını duyurdu.

Berad Büyük   | 28.11.2020
Kasımpaşa'da 3. Fuat Çapa dönemi başladı

İstanbul

Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada, "Kasımpaşa'mız teknik direktörlük konusunda Fuat Çapa ile anlaşmaya varmıştır." ifadeleri yer aldı.

Son olarak Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün başında yer alan teknik direktör Fuat Çapa, 2010-2011 ve 2019-2020 sezonlarında Kasımpaşa'da görev yapmıştı. 

52 yaşındaki teknik adam bunların dışında Eskişehirspor, Boluspor, Fraport TAV Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor ve Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.

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