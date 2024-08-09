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Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı
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Spor, Futbol

Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonu kendi evinde açacak Kasımpaşa, ilk maçında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak

İstanbul

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.15'te başlayacak.

Müsabakanın hakemi Muhammet Ali Metoğlu olacak.

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