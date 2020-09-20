Euro
9.00
Dolar
7.58
BIST 100
1,111.96
Altın
1,950.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçın ardından Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda açıklamalarda bulunuyor Siirt'te güvenlik korucusuna el yapımı patlayıcılı saldırı
logo
Spor, Futbol

Kasımpaşa sahasında kazandı

Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Emre Doğan   | 20.09.2020
Kasımpaşa sahasında kazandı Fotoğraf: Elif Öztürk/AA

İstanbul

Bu sonuçla Kasımpaşa ligdeki ilk galibiyetini aldı. Çaykur Rizespor ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

2. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Yusuf Erdoğan'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Alan, topu arkaya sektirdi. Tarkan Serbest'in arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

7. dakikada Yusuf Erdoğan'ın kafayla pasında topla buluşan Alan'ın sol ayağıyla ceza yayının gerisinde bekletmeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

13. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Aytaç Kara'nın pasında sol çaprazda topu kontrol eden Varga, ceza sahasına girdikten sonra sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

18. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

45. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Abdullah Durak, sol çaprazdan ceza alanına hareketlenen Meljnak ile topu buluşturdu. Bu oyuncunun yerden pasında Tunay Torun'un ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısını Kasımpaşa 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

60. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta kendi yarı sahasında buluştuğu topla ilerleyen Hajradinovic, ceza yayının gerisinden pasını sol çaprazdaki Alan'a verdi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı arka direkte bulunan Anıl Koç ile buluşturdu. Anıl'ın şutunda kaleci Gökhan Akkan'dan dönen topu altıpasın gerisinde tamamlayan Alan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

67. dakikada Varga'nın ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.

78. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası dışından şutunda top kaleci Gökhan Akkan'dan döndü. Ardından Anıl Koç'un tamamlamak istediği meşin yuvarlağı, açısını kapatan Gökhan bu kez kornere çeldi.

88. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. 86. dakikada Anıl Koç ile sol kanatta taç çizgisine yakın bir noktada girdiği ikili mücadelede Melnjak yerde kaldı ve maçın hakemi Suat Arslanboğa, Anıl'ı sarı kartla cezalandırdı. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarında tekrar izleyen Suat Arslanboğa, kararını değiştirdi ve Anıl Koç'u kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Kasımpaşa, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da son 24 saatte 10 bin 569 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de son 24 saatte 1519 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 61 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 203 bin 851'e yükseldi
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: İkinci bir ulusal karantinayı göz ardı etmiyoruz

Benzer haberler

Şampiyon Medipol Başakşehir sezona kötü başladı

Şampiyon Medipol Başakşehir sezona kötü başladı

Galatasaray, Medipol Başakşehir'i evinde mağlup etti

Gaziantep'te beraberlik

Trabzonspor'da yeni transferler için imza töreni

Trabzonspor'da yeni transferler için imza töreni

Kasımpaşa sahasında kazandı

Kasımpaşa sahasında kazandı
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev