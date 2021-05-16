Şampiyon Beşiktaş'ta keyifler yerinde

İstanbul
Sezonun son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek mutlu sona ulaşan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 18 Mayıs Salı günü Fraport TAV Antalyaspor ile İzmir'de oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın gerçekleştirecek.
Göztepe maçının ardından Gürsel Aksel Stadı'nda, takım otobüsünde ve kaldıkları otelde büyük sevinç yaşayan siyah-beyazlılar, gün boyunca sevinçlerini sürdürdü.
Şampiyonluğun belli olmasından hemen sonra sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan Beşiktaş Kulübü, yeni paylaşımlar yaptı.
Kulüp, Twitter hesabından "Şampiyonluğa giden yol" başlığıyla bir videonun yanı sıra Rachid Ghezzal'in Göztepe karşısındaki penaltı vuruşu ile "Alkışlayın Şampiyonu" görseli paylaştı.
🏆 Mutluluğa giden yol...#ŞampiyonSensin pic.twitter.com/UFsdK8D5VB— Şampiyon Beşiktaş JK 🏆 (@Besiktas) May 16, 2021
Siyah-beyazlı oyuncular da gün boyunca sevinç paylaşımları yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.