Kasımpaşa, Mustafa Denizli ile ilk maçını kazandı

İSTANBUL

Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Denizli'yi getiren Kasımpaşa, konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yendi.

14. dakikada Veigneau'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan açtığı ortada, Diagne'nin altıpas çevresinde bekletmeden havadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

21. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Pavelka'dan aldığı pasla sağ kanatta topla buluşan Trezeguet, ceza sahası içine yerden ortasını yaptı. Eduok'un altıpasın önünde bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

43. dakikada sağ kanatta Tarkan Serbest ile yaptığı verkaç sonrasında kale alanına ilerleyen Trezeguet'nin sağ çaprazda ceza sahasına girer girmez yerden çektiği şutta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Maçın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşma öncesinde, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Kasımpaşa taraftarları, maçtan önce hafta başında lacivert-beyazlı takımla yolları ayrılan teknik direktör Kemal Özdeş lehine tezahürat yaptı.

İkinci yarı hekemin işaretiyle başladı.

47. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Trezeguet, sağ kanatta Popov'la yaptığı verkaçın ardından ceza sahasına girmeden yerden pasını çıkardı. Eduok'un penaltı noktasının yakınından bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Beto'nun kollarının altından filelere gitti: 2-0.

56. dakikada Kasımpaşa üçüncü gole çok yaklaştı. Eduok'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı ortada Trezeguet'nin altıpasın önünde bekletmeden yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, sol direğe çarparak dışarı çıktı.

57. dakikada Popov, ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasını çıkardı. Diagne'nin ceza alanında yaptığı kafa vuruşunda kaleci Beto, uçarak topa müdahale etti. Ardından Trezeguet'nin dönen topa müdahalesinde Beto, bu kez meşin yuvarlağı kornere çelerek golü önledi.

69. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Yasin Öztekin'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak, kaleci Ramazan'ın solundan ağlarla buluştu: 2-1.

84. dakikada Kasımpaşa farkı tekrar 2'ye çıkardı. Tarkan Serbest'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Trezeguet, koşusuna devam etti. Mısırlı oyuncunun Reis'i çalımladıktan sonra sol çaprazda ceza sahasına girmeden yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, uzak köşeden filelere gitti: 3-1.

88. dakikada Berkay Emir'in sol kanattan yaptığı ortada Gouffran'ın altıpas çizgisinden yaptığı kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kasımpaşa karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.