İSTANBUL

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun açılış maçında Bahçeşehir Koleji, Afyon Belediyespor'u 88-79 yendi.

Ligin iki yeni ekibini karşı karşıya getiren mücadelenin 4. dakikası karşılıklı basketlerle 12-10 Bahçeşehir Koleji'nin üstünlüğüyle geçildi. Colom'la hücumda etkili olan ev sahibi ekip, Afyon Belediyespor karşısında ilk periyodu 20-17 önde bitirdi.

İkinci çeyrek Babb ve Serkan Menteşe'nin karşılıklı üç sayılık basketleriyle başlarken, 14. dakikada Afyon Belediyespor, Mc Gee'nin orta mesafeli atışıyla öne geçti: 25-26. Bahçeşehir Koleji, son saniyede Slaughter'ın faul atışlarından bir sayı bulmasıyla ilk yarıyı 32-31 önde tamamladı.

İkinci yarıya Colom'un arka arkaya bulduğu üç sayılık basketlerle giren Bahçeşehir Koleji, 24. dakikanın başında farkı 9 sayıya çıkardı: 43-34. Bu dakikalarda Calloway'la etkili olan Afyon Belediyespor, üst üste top kayıpları yapan ev sahibi ekip karşısında 25. dakikada farkı 3 sayıya (43-40) indirdi. Slaughter ve Cemal Nalga'ya çalınan karşılıklı sportmenlik dışı faullerin ardından Hakan Yapar ve White ile sayılar bulan Bahçeşehir Koleji, üçüncü periyot sonunda üstünlüğünü korudu: 60-53.

Son periyoda 9-1'lik seriyle başlayan Afyon Belediyespor, 33. dakikada 62-61 öne geçti. Colom'la peş peşe üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan ev sahibi ekip, 37. dakikaya 74-71 önde girdi. Son bölümde savunmada ritmi bozulan Afyon Belediyespor önünde Rautins ve Preldzic ile üçlükler bulmaya devam eden Bahçeşehir Koleji, 39. dakikada farkı 11 sayıya (84-73) çıkarırken, karşılaşmayı da 88-79 kazandı.

Bu arada, karşılaşma öncesinde, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Muhabir: Metin Arslancan



