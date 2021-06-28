Kasımpaşa kaleci Harun Tekin'i transfer etti

Istanbul
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrollerinden geçirilen 32 yaşındaki kaleci ile Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Kariyerinde Bursaspor ve Fenerbahçe formaları giyen Harun Tekin, Süper Lig'de 159 karşılaşmada kaleyi korudu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.