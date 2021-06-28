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Spor, Futbol

Kasımpaşa kaleci Harun Tekin'i transfer etti

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, son olarak Fenerbahçe'de oynayan tecrübeli file bekçisi Harun Tekin'i kadrosuna kattı.

Emrah Oktay   | 28.06.2021
Kasımpaşa kaleci Harun Tekin'i transfer etti

Istanbul

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrollerinden geçirilen 32 yaşındaki kaleci ile Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerinde Bursaspor ve Fenerbahçe formaları giyen Harun Tekin, Süper Lig'de 159 karşılaşmada kaleyi korudu.

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