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Obradovic Partizan'a geri döndü

Lejla Biogradlija   | 28.06.2021
Obradovic Partizan'a geri döndü

Belgrad

Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Zeljko Obradovic, antrenörlük kariyerine başladığı Partizan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, Partizan'ın Avrupa'ya en fazla oyuncu gönderen takımlardan olduğunu ifade ederek, "Gelişimin ne ifade ettiğinin farkındayım. Avrupa Ligi'nin ayrılmaz bir parçası haline gelmeyi hedefliyoruz." dedi.

Partizan'ı çalıştırmak için sabırsızlandığını aktaran Obradovic, "Önümüzde büyük bir sorumluluk var. Geri döndüğüm için gururluyum." diye konuştu.

Sırp başantrenör, 1984-1991 yıllarında Partizan forması giyerken, 1992'de antrenörlük kariyerine de siyah-beyazlı ekipte başladı.

1992'de Partizan ile ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanan Obradovic, kariyerinde toplam 9 kez bu başarıyı elde ederek erişilmesi zor bir başarıya imza attı.

Önceki yıl Fenerbahçe ile yollarını ayıran 61 yaşındaki başarılı antrenör Obradovic, bir yıldır takım çalıştırmıyordu.

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