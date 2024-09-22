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Spor, Futbol

Kasımpaşa ile Antalyaspor karşılaşması berabere bitti

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor arasındaki karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.

Mutlu Demirtaştan  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
Kasımpaşa ile Antalyaspor karşılaşması berabere bitti Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

İstanbul

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Kasımpaşa-Antalyaspor maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleşti.

İlk yarı

16. dakikada Barak'ın pasında Aytaç Kara topla buluştu. Aytaç'ın ceza sahası önünden yaptığı plase vuruşta top yandan az farkla auta gitti.

45. dakikada Barak'ın ceza sahasında verdiği ara pasında Ben Ouanes, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ben Ouanes'in sert vuruşunda, kaleci Piric üstüne gelen topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz tamamlandı.

İkinci yarı

70. dakikada Hajradinovic'in sol kanattan ortasına iyi yükselen Da Costa'nın penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

90+1. dakikada Hajradinovic, sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Arka direkteki Yasin Özcan'ın aşırtma vuruşunda, kaleci Piric son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı.

"Maç boyunca şanslar bulduk. Ancak 3 puan için gereken golü atamadık"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, "Kasımpaşa'ya karşı böylesine zor bir deplasmanda bir mücadele ortaya koymak her zaman zordur. Burası zor bir deplasman. Buraya gelirken galip gelmeyi düşünüyorduk. Kazanmak için gelmiştik. Amacımız buydu. Maç boyunca şanslar bulduk. Ancak 3 puan için gereken golü atamadık." ifadelerini kullandı.

Mücadelenin ikinci yarısında ritim yakaladıklarını belirten Aurelio, "Rakip 10 kişi kalınca şanslar bulduk ama golümüz eksikti. Gelecek hafta evimizde Fenerbahçe'ye karşı iyi bir mücadele ortaya koymak istiyoruz." diye konuştu.

"En az 3 puan kadar değerli oyun gücümüzü de maçın başından sonuna kadar gösterdiğimizi düşünüyorum"

Basın toplantısında konuşan Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü Barış Kanbak, "Bugün bizim için mutlak 3 puan hedefinin olduğu bir maçtı. Maça istediğimiz coşku ve enerjiyle başladık. İlk 30 dakikada rakibin tek hücum planı olan birinci bölgeden üçüncü bölgeye atılan direkt paslarla hücumları engelledik ve ikinci topları kazandık. Bunu iyi şekilde yaptık. Rakibe çok da ciddi pozisyonlar vermedik. İki tane golle sonuçlanan ama ofsaytla geçerli olmayan pozisyonumuz vardı." ifadelerini kullandı.

Üçüncü bölgede pozisyonları sonuçlandırmaları gerektiğini vurgulayan Kanbak, "Rakip kim olursa olsun oyunun kontrolünü elimize alabiliyoruz. 77. dakikadan sonra sahada 10 kişi oynadığımızı spiker söylemese çok da kimse anlamayacaktır. Oyuna bakıldığında bu durum, bugünün kazancı oldu. Durum ne olursa olsun amaçladığımız şeyden vazgeçmiyoruz. Bu konu sevindirici. Bunu korumamız gerek. Üç puan kazanmalıydık. Bir puanla ayrılıyoruz ama en az 3 puan kadar değerli oyun gücümüzü de maçın başından sonuna kadar gösterdiğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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