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Spor, Futbol

Kasımpaşa Florent Hadergjonaj'ı transfer etti

Kasımpaşa Kulübü, Kosovalı futbolcu Florent Hadergjonaj'ı transfer ettiğini açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 25.09.2020
Kasımpaşa Florent Hadergjonaj'ı transfer etti

İstanbul

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada,"Geçtiğimiz sezon devre arasında takımımıza bedelsiz olarak transfer olan İngiltere ligi takımlarından Huddersfield'ın oyuncusu Florent Hadergjonaj, sponsorumuz Medical Park Hastanesi’nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'mizde sportif direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

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