Kasımpaşa evinde kazandı

İstanbul
Kasımpaşa, Süper Lig'in 23. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk etti.
Maçın 14. dakikasında Yusuf Erdoğan'ın sağdan kullandığı korner atışında savunmanın müdahalesiyle sola açılan topu Hadadi aldı. Bu oyuncunun ortasında altıpas önünde Koita'nın kafayla vurduğu meşin yuvarlak, kaleci Stackhowiak'ta kaldı.
22. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Aytaç Kara'nın soldan ortasında altıpasta yükselen Brecka'nın kafayla vurduğu topu kaleci Stackhowiak son anda çıkardı. Dönen topu yeniden önünde bulan Brecka, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
32. dakikada Aissati'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan çıkardığı sert şutta kaleci Ramazan Köse, meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısı, lacivert-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
46. dakikada Barrow'un ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ramazan Köse soluna gelen topu kornere çeldi.
57. dakikada Rodallega'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Mustafa Yumlu'nun sol ayakla şutunda, kaleci Ramazan Köse yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.
83. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Hadadi'nin pasıyla topla buluşan Hajradinovic'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.
Kasımpaşa sahadan 2-0 galip ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.