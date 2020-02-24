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Spor, Futbol

Kasımpaşa evinde kazandı

Kasımpaşa, Süper Lig'in 23. haftasında, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 yendi.

Emrah Oktay   | 24.02.2020
Kasımpaşa evinde kazandı Fotoğraf: Ahmet Bolat / AA

İstanbul

Kasımpaşa, Süper Lig'in 23. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk etti.

Maçın 14. dakikasında Yusuf Erdoğan'ın sağdan kullandığı korner atışında savunmanın müdahalesiyle sola açılan topu Hadadi aldı. Bu oyuncunun ortasında altıpas önünde Koita'nın kafayla vurduğu meşin yuvarlak, kaleci Stackhowiak'ta kaldı.

22. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Aytaç Kara'nın soldan ortasında altıpasta yükselen Brecka'nın kafayla vurduğu topu kaleci Stackhowiak son anda çıkardı. Dönen topu yeniden önünde bulan Brecka, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

32. dakikada Aissati'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan çıkardığı sert şutta kaleci Ramazan Köse, meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı, lacivert-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

46. dakikada Barrow'un ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ramazan Köse soluna gelen topu kornere çeldi.

57. dakikada Rodallega'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Mustafa Yumlu'nun sol ayakla şutunda, kaleci Ramazan Köse yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

83. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Hadadi'nin pasıyla topla buluşan Hajradinovic'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

Kasımpaşa sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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